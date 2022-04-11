Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı - Son Dakika
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Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı

11.04.2022 11:10
Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı

Iğdır'da çiftçiler tarafından seralarda yetiştirilen ve farklı illerden sipariş edilen sebze fidelerinin satışları başladı.

Iğdır'da çiftçiler tarafından seralarda yetiştirilen ve farklı illerden sipariş edilen sebze fidelerinin satışları başladı.

Mikro iklimi sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirildiği "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'da havaların ısınmaya başlamasıyla fide satışları başladı. Iğdır'da çiftçiler tarafından seralarda yetiştirilen ve farklı illerden sipariş edilen biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, çilek, kavun, karpuz, fasulye, mısır ve birçok sebze tohumu ile fideler tezgahlarda satışa sunuldu. Iğdır'da bu yıl havaların geçen yıla göre geç ısınması nedeniyle fide satışlarına geç başlandı.

Yıllardır fide satışı yapan Mehmet Baştemur havaların geç ısınmasıyla satışların tam olarak başlamadığını belirterek, "Satışlarımız 3-4 gündür başladı. Satışlarımız yaklaşık 60 gün sürecektir. Biz bu sene fide satışına geç başladık. Geçen yıl biz nisan ayının 2'sinde yoğun bir şekilde satışa başladık. Biz bile mont giyiyoruz, havalar daha soğuk. Geçen yıl hava bu yıla göre daha sıcaktı. Şu an için tam satışımız başlamamıştır. Daha yeni başladık, tam başladığında işlerimiz güzel olacaktır. Burada salata, domates, karpuz, kavun satıyoruz. En çok genelde domates fidesi satılıyor" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı
Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı
Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı
Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı
Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı

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Çukurova, Domates, Tarım, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da sebze fidesi satışları başladı - Son Dakika
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