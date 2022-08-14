Iğdır haber: Iğdır'da nohut hasadı yapıldı - Son Dakika
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Iğdır haber: Iğdır'da nohut hasadı yapıldı

14.08.2022 11:44
Iğdır haber: Iğdır'da nohut hasadı yapıldı

Iğdır haberi... Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır'da atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak için başlatılan projeler sonuç vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi çerçevesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) destekli yüzde 75 hibeli olarak 2022 yılı nisan ayında nohut tohumu dağıtıldı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde çiftçiler tarafından ekilen nohutların hasadına başlanıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır haber: Iğdır'da nohut hasadı yapıldı - Son Dakika

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