İHBİR'den "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" projesi - Son Dakika

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattıkları "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" projesini, Birliğe ve Türkiye'ye kazandırdıklarını bildirdi.

İHBİR'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu olarak kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" projesini başlattıklarını bildirdi.

Okutur, projeyi Birliğe ve Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, "5 kadın girişimcimizle başladığımız bu önemli yolculukta sayımız 60'a ulaştı ve kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ihracat konusunda eğitimler takip etti. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınlarımızın emeklerini katma değere dönüştürmek önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Okutur, kadınların gıda sektöründe sayılarının artması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli ürünlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ekonomik bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak projemiz kapsamında çok değerli profesyonellerin mentorluğunda tüm kadınlarımızı ihracat yapmaya teşvik ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın yaptıkları işler, inovatif ürünler ülkemiz için çok kıymetli. Önemli olan bu özel ürünlerin, katma değerli hale gelmesini sağlayarak ürünlerinin ön plana çıkarmasını sağlamaktır."

"Hedefimiz ihracatçı kadın sayısını artırmak"

Haluk Okutur, bilgi ve tecrübe alışverişi şeklinde organize edilen proje kapsamında nelerin hedeflendiğine ilişkin, "Girişimci kadınlar zamanla söyleşiler ve eğitimlerle birlikte ihracat gerçekleştirmeye ve bu konuda uzmanlaşmaya başlayacaklar. İhracata İlham Veren Kadınlar projemizde amacımız, ihracatta kadın sayısını artırmak ve ülke ekonomisine değer kazandırmak. Bu süre içerisinde sektörümüzdeki kadın girişimci sayımızın oldukça az olduğunu gördük. İHBİR olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Kadın girişimcilerin ihracata dahil olmalarını kolaylaştıracak bir platform kurduk. Bu platforma daha önce ihracat dünyasında başarılar elde etmiş kadın girişimcilerimizi de davet ettik. Gerçekleştirdiğimiz söyleşiler büyük ilgi gördü. Bundan sonra ihracat dünyasında kadın girişimci sayımız artacak ve dolayısıyla Türkiye'de kadın ihracatçı sayısı artarken ülke ihracatına da katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun da dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 203,0 kalkınmanın ekonomik boyutu ile birlikte çevresel ve sosyal boyutlarına da odaklanmaktadır. Nitekim Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 'hiç kimseyi arkada bırakmamak' sloganıyla yola çıkmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili ilerleme, her yerde tüm kadınlar için ilerleme anlamına geliyor. Sevgi ve duyarlılığı temsil eden, toplumun temel taşı olan kadınlarımız, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. Hedefimiz, daha fazla kadın ihracatçıyı dahil etmek ve bu anlamda sürdürülebilir projelere imza atmaktır." değerlendirmesinde bulundu.