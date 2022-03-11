İhracatını 2'ye katlayan Kerevitaş, 2021 konsolide cirosunu 4,9 milyar TL olarak açıkladı - Son Dakika

Dondurulmuş gıda, konserve ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Açıklanan rakamlara göre şirketin 2021 konsolide ciro su yüzde 59,2 artışla 4,9 milyar TL'ye yükselirken, ihracatı da bir önceki yıla göre ikiye katlandı.

Konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 59,2 oranında artırarak 4,9 milyar TL'ye yükselten şirketin konsolide brüt karı 977 milyon TL'ye ulaşırken, FAVÖK de 595 milyon TL oldu Kerevitaş, 2021'de ihracatını yüzde 99 oranında artırarak toplam 771 milyon TL'ye yükseltti.

SUPERFRESH TÜRKİYE'DE LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Kerevitaş bünyesindeki SuperFresh markası, 2021 yılında yaklaşık 1,3 milyon yeni haneye girerek 24 milyon kişinin sofrasına ulaşma başarısını gösterdi. Portföyünü Pizza Tost Cheddar Peynirli, Sandviç Ekmeği, İnce Kesim Patatesler, 4 Peynirli Taş Fırın Pizza ve Smiles Patates başta olmak üzere kanala özel ürünlerin de dahil olduğu toplam 17 yenilikçi ürünle zenginleştiren SuperFresh, etkili iletişim çalışmalarıyla da Türkiye'de ve dünyada erişim alanını genişletti.

"MARGARİN SEKTÖRÜNÜN AÇIK ARA LİDERİ"

Margarin sektöründe Besler, Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna gibi markalarıyla pazarın en çok tüketilen, markaları arasında yer aldı. Ülker Bizim Yağ markasının, yüzde 36 ciro payıyla paket margarin pazarındaki açık ara liderliğini koruduğu kaydedildi. Kase margarin pazarında ise Ülker Teremyağ yüzde 48 ciro payıyla liderliğini sürdürüyor.

KEREVİTAŞ'TAN İHRACATA BÜYÜK KATKI

Kerevitaş, Türkiye ihracatına katkısını 2021'de yüzde 99 gibi rekor oranda artışla toplam 771 milyon TL'ye ulaştırdı. Kerevitaş margarin kategorisinde altı kıtada 50'yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra bu yıl portföyüne sekiz yeni ülke daha ekleyerek ihracattaki konumunu ve bölgesel liderliğini güçlendirdi. Özellikle tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında "Ona" markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğini koruyor.

"ÜLKEMİZİN İSMİNİ TÜM DÜNYADA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ODAKLANIYORUZ"

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, 2021 finansal sonuçları hakkında şunları ifade etti:

"Kerevitaş olarak 2021 yılında da önemli başarılara imza attık. Dünya genelinde çeşitli ekonomik zorlukların, tedarik zincirinde aksamaların ve hızla değişen konjonktürlerin yaşandığı bir yıl olan 2021'de gelişmiş üretim ve dağıtım altyapımız, esnek iş yapma biçimlerimiz ve risklere karşı daima hazırlıklı olmaya odaklı stratejimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Kerevitaş'ın en güçlü yanlarından biri olan ihracatta da büyümeye devam ediyor, uluslararası pazarlardaki satış-pazarlama organizasyonumuzu istikrarlı bir biçimde geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz, yaygın satış ve dağıtım ağımız, kaliteli ürünlerimizle ülkemizin ismini tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmeye odaklanıyoruz."