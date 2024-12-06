İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu

Kamuoyunda ihracattan dönen gıdaların iç pazarda tüketildiği inanışına Tarım ve Orman Bakanlığı cevap verdi. Bakanlık, ihracat aşamasında geri dönen ürünlerin dönüş nedenine göre resmi kontrolünün yapıldığını ve mevzuata uygun olmayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeden imha edildiğini açıkladı.

06.12.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son haftalarda özellikle "Dubai Çikolatası" çılgınlığının ardından, kamuoyunda ihracata giden fıstıkların geri iadesinden doğan bir satış politikası izlendiği konuşulur olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu aşamada ihracat aşamasında geri dönen ürünlerin geri dönüş nedenine göre resmi kontrolünü yaparken, mevzuata uygun olmayan ürünleri de ülkeye girişine izin vermeden imha edildiğini belirtti.

NUMUNE ALINIP ANALİZ YAPILIYOR

Pestisit kalıntısının tespitine yönelik hasat öncesi üretim alanlarında, hasat sonrasında hal giriş noktalarında, paketleme tesislerinde, toptan ve perakende satış noktalarında denetimler yapılıyor, ihracata konu ürünler için de ihracat öncesi pestisit denetimleri sürdürülüyor. Pestisit kalıntısı için alınan numunelerin analizi, cihazın tespit edebildiği toplam aktiflerin numunede aranmasıyla gerçekleştiriliyor. Bir numunede 400-800 arasında etken madde analizi yapılarak kalıntı aranıyor.

İŞLETMECİLERE CEZA KESİLİYOR

Analizlerin ardından mevzuata uygun olmayan düzeyde pestisit kalıntısı tespiti ya da tavsiye dışı kullanım belirlenmesi halinde üretici ve gıda işletmecilerine idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda, 2021-2023 döneminde, hasat öncesi üretim alanları, hasat sonrası gıda işletmeleri ve ihracat öncesi olmak üzere tüm gıda zincirinde 250 bin numune alınarak analiz edildi.

ÜÇ YILDA PESTİSİT KALINTI ORANI YÜZDE 35 AZALDI

Analiz sonuçlarına göre, üç yılda Türkiye'de pestisit kalıntı oranı yüzde 35, Avrupa Birliği (AB) Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimleri de yüzde 54 azaldı. Türkiye, AB mevzuatını dikkate alarak kendi mevzuatını güncelliyor. Söz konusu mevzuat çerçevesinde yurt içi tüketim, ihracat ve ihracattan geri dönen ürünlerin kontrolleri gerçekleştiriliyor. Türkiye'de RASFF bildirimleri "ulusal temas noktaları" tarafından takip ediliyor. Gelen bildirimler hızla incelenerek hatanın kaynağının tespitine yönelik çalışmalar başlatılıyor. Alınan her bir RASFF bildirimi için ayrı takip ve izlenebilirlik denetimleri gerçekleştiriliyor, bildirime konu ürünlere yönelik resmi kontroller artırılıyor.

TEK İADE NEDENİ PESTİSİT KALINTISI DEĞİL

Türkiye, 200'den fazla ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihraç ederken, pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim alan ürün miktarının tüm ihraç edilen ürün miktarına oranı binde 1-2 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl ihracatı yapılan 4,6 milyon ton taze meyve ve sebzeden 6 bin tonu geri dönerken, toplam geri dönen ürün miktarı yüzde 0,19 olarak hesaplandı. Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bu yıl 1320 sevkiyattan 15'i, kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin sebebiyle 4 bin 836 sevkiyattan 49'u geri döndü. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit dolayısıyla 4 yılda 17 bin 686 ton üründen 41,5 tonunun geri dönüşü gerçekleşti.

RUSYA'DAN TAZE MEYVE SEBZELER DÖNÜYOR

Özellikle Rusya tarafından yapılan bitki sağlığı kontrolleri sebebiyle Türkiye'de varlığı bilinen bitki karantinası zararlısı tespiti nedeniyle taze meyve-sebzeler geri gönderiliyor.

İHRACATTAN DÖNENLER KONTROL EDİLİYOR

İhracat aşamasında geri gönderilen ürünler, gerekçeler dikkate alınarak, Bakanlıkça yüzde 100 resmi kontrollere tabi tutuluyor. İlgili gümrük müdürlüğünün talebi üzerine il tarım ve orman müdürlüklerince gerekli kontroller yapılıyor. Buna göre, ihraç edilen ürünle geri dönen ürünün aynı olup olmadığı kontrol ediliyor. Üründe bozulma, küflenme, böceklenme olup olmadığına yönelik muayene yapılıyor.

MEVZUATA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR

Kontroller sonucunda, mevzuata uygun olmayan ürünler ülkeye girişine, başka bir ülkeye gönderilmesine veya başka bir şekilde değerlendirilmesine izin verilmeden imha ediliyor. Ayrıca organik tarım yapan üreticiler de il tarım ve orman müdürlüklerince denetleniyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 2008-2024 döneminde, çiftçi, pazar ve satış yeri kategorileri başta olmak üzere, toplam 73 bin 221 denetim gerçekleştirildi.

"DENETİMLER SÜRÜYOR"

Bakanlık, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak, "Sağlıklı gıdaya erişim için tarladan sofraya kadar her aşamada pestisit denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Üretim alanlarından hal girişlerine, paketleme tesislerinden perakende satış noktalarına, ihracat süreçlerine kadar her adımı titizlikle inceliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Berat Yavuz:
    imha dedikleri bi kaç güne her yerde görürsünüz verin fakir fukara yesin ztn yıllardır at eti yediriyorsuz 28 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kendinize güldürmeyin adamlar zaten ürün analizini yapmış daha neyin analizini yapıyorsunuz 15 1 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Milletin alın teriyle aldığınız maaş helal değildir görevlerini yerine getirmedikleri için gidin kafası çalışmayan ilk okul okumamış insanları kandırın siz giderken onay ver döner ken imha ediliyor de tabi yersen hastalıklar bu yüzden ülkede çoğalıyor 12 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yalanınızı... 11 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    bu halk hiç imha edileni görmedi ..madem kontrol ederek gönderiyorsunuz neden geri dönüyor madem hersey usulüne uygun neden geri dönüyor demek onlara uygun değil bize uygun 12 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    he he 10 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İmha edildiğine inanan var mı 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Taner:
    o yuzden mi geri gönderilen her urun nedense haftasında marketlerde ucuz oluyor. 8 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalan 7 0 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Heeee heee inandık ?? 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 20:20:47. #1.13#
SON DAKİKA: İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.