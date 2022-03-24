İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet - Son Dakika
Üye Girişi

İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet

24.03.2022 10:57
İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük tamiratları ücretsiz yaparak bir yandan mesleklerini uygulamalı öğreniyor diğer yandan sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor.

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük tamiratları ücretsiz yaparak bir yandan mesleklerini uygulamalı öğreniyor diğer yandan sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında kentte önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki bozuk kapı, priz, lamba, elektrik aksamları ve ev aletlerini tamir ediyor.

Proje sayesinde sahada çalışarak mesleki becerilerini ilerleten 12 öğrenci, sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı olmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Okul Müdür Yardımcısı Vildan Gürbüzler, AA muhabirine, Ar-Ge okulu olduklarını söyledi.

Geçen yıl 5,5 milyonu aşkın üretim cirosu elde ettiklerini aktaran Gürbüzler, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de yaptıklarını belirtti.

Gürbüzler, Okul Aile Birliği ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahiplerinin evlerine gittiklerini anlatarak, "Öğretmen ve öğrencilerimiz evlerde bozuk eşya ve onarılması gereken yerleri tespit ediyor. Daha sonra buralara yönelik çalışmalar yapıyorlar. Öğrenciler hem bu sayede mesleklerini sahada uygulamalı olarak öğreniyor hem de sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı oluyor. Bizler bu projenin daha da geliştirilerek yaygın bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor"

Elektrik bölümü öğretmeni Ersin Öz de öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında tecrübe kazandığına işaret ederek, "Ailelerimizin ihtiyacı olan, yapamadığı ve erişemediği bazı hizmetleri okul olarak karşılıyoruz. Bu da kendilerine büyük katkı sağlıyor. Okuldaki eğitimler sadece öğrencilerin teorik olarak öğrenmesini sağlıyor ama sahaya çıktığında gerçek bir lambayı değiştiriyor, bir ev ortamında prizin, buzdolabının ne arıza yapabileceğini biliyor. Mobilya bölümü öğrencileri için düşünecek olursak kapının, elbise dolabının arızalarını görüyor ve onarma imkanı buluyor. Tabii ki gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor." dedi.

Elektrik ve elektronik bölümü öğrencisi Mehmet Gültekin ise sahada çalışarak mesleği daha iyi öğrendiğini, faydalı olduğu için de mutluluk duyduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
İskenderun'da masaj salonlarına baskın İskenderun'da masaj salonlarına baskın İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Anadolu Lisesi, İskenderun, Hatay, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement