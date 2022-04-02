İhtiyaç sahipleri için 10 bin ramazan kolisi yolda - Son Dakika
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İhtiyaç sahipleri için 10 bin ramazan kolisi yolda

02.04.2022 14:07
İhtiyaç sahipleri için 10 bin ramazan kolisi yolda

Getir, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi'ni Kızılay'a ulaştıracak.

Getir, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi'ni Kızılay'a ulaştıracak.

Getir, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Kızılay'la iş birliği gerçekleştiriyor. Şirket, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi'ni Kızılay'a ulaştıracak. Ramazan ayı boyunca kullanıcılar, Getir ve GetirBüyük üzerinden Kızılay'a özel olarak hazırlanan Ramazan Yardım Kolisi'ni sipariş vererek ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. Kullanıcıların sanal olarak satın alabileceği ve içinde yağdan una, salçadan makarnaya temel ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı Ramazan Yardım Kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay'a ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere sanal olarak sunulan Ramazan Yardım Kolisi'nin yanı sıra kullanıcılar için 2 farklı boy ve içerikte Ramazan Kolisi de ürünler arasına eklendi. Kullanıcılar; ister kendileri, isterlerse farklı adresteki sevdikleri için sipariş verebiliyorlar. - İSTANBUL

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Kızılay, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhtiyaç sahipleri için 10 bin ramazan kolisi yolda - Son Dakika


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