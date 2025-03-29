İki kamu kurumuna yüzlerce personel alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

İki kamu kurumuna yüzlerce personel alınacak

İki farklı kamu kurumu, bünyelerine yüzlerce yeni personel almak için ilanlar yayımladı. İlgili kurumlar, alacakları personel sayısını ve başvuru şartlarını duyurdu. Alımların hangi pozisyonlar için yapılacağı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Adayların ilanları takip etmeleri ve başvuru sürecini kaçırmamaları öneriliyor.

29.03.2025 13:33
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Kamu personel ilanlarına yenileri eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eleman alım ilanına çıktı. İki kurumdan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda ilan başvuru detaylarına yer verildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 210 PERSONEL ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 210 (ikiyüzon) adet Milli Emlak Uzman Yardımcısı alacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 26/03/2025 Çarşamba günü başlayıp 09/04/2025 Çarşamba günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 130 PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular elektronik ortamda 03.04.2025-18.04.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Her iki ilana ilişkin detaylara kurumların internet sitelerinde yer verildi.

Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki kamu kurumuna yüzlerce personel alınacak - Son Dakika

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