İki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri

Ekonomi

ABD'nin öncülüğünde Çin ve Avrupa'nın dahil olduğu küresel ticaret savaşın etkileri günden güne artarken, iki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri geldi. Yatırımcılara TL'nin sepete eklenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

DEV BANKALAR TÜRK LİRASI ÖNERDİ

Bank of America (BofA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarında ek vergi tarifesinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceği yorumuna yer verdi. 2025 yılı için dolarda geri çekilme olabileceği tahminine yer verdi.

Bir diğer küresel banka Goldman Sachs Group da yatırımcılara, küresel savaşın etkisinden daha az etkilenmek için yatırım sepetine Türk lirası başta olmak üzere Nijerya nairası, Mısır poundu ve Kenya şilini eklemelerini önerdi. Bu para birimlerindeki değer fiyatının yerel etkenlerden beslendiği ve bu nedenle küresel ticaret savaşlarından az etkileneceği yorumuna yer verdi.