İkinci el oto piyasası durgun - Son Dakika
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İkinci el oto piyasası durgun

02.04.2022 14:50
İkinci el oto piyasası durgun

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söyledi.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söyledi.

Her cumartesi günü kurulan ikinci el oto pazarında durgunluk göze çarptı. Ramazan'ın ilk günü olmasından ötürü alıcı ilgisi sınırlı kaldı. Satış için pazara gelenlere göreyse durgunluk yeni değildi. Esnaf işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

"İş yok"

Başkan İbrahim Kınık, "Yaklaşık 3 aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV birden yüzde 18'e çıktı. Daha önce sadece ticari araçlardaydı. Şimdi ufak arabalarda da yüzde 18 oldu. Şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilendi. Kötüye doğru gidecektir. Kardan mı yüzde 18, tamamından mı yüzde 18 tam bir bilgimiz yok. Yaz sezonu kış sezonu kalktı artık. Araba tamamen rant oldu, para kazanma işi oldu. Eskiden araba alıyorduk, plakayı taktığın zaman fiyatı biraz geriye geliyordu. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Artık yaz-kış alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı derseniz iş yok" dedi. - SAMSUN

İkinci el oto piyasası durgun
İkinci el oto piyasası durgun
İkinci el oto piyasası durgun
İkinci el oto piyasası durgun

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İkinci El, Cumartesi, Otomobil, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto piyasası durgun - Son Dakika


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