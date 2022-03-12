İkinci el otomobil piyasası durgun - Son Dakika
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İkinci el otomobil piyasası durgun

12.03.2022 14:14
İkinci el otomobil piyasası durgun

Pandemi ile birlikte peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobilde işler durgunlaştı.

Pandemi ile birlikte peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobilde işler durgunlaştı. Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda satıcılar iş olmamasının şikayet etti.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, "Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros'u satmaya çalışıyorum. 1990'da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin TL fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin TL teklif ettiler ama 45 bin TL'den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL'ye satılıyordu" dedi.

Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok, "Şu anda sadece 50-100 bin TL bandındaki arabalarda çok az satış var. 1 ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından 2. el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu. Vatandaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar. Şu anda sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya binim diyorsanız en az 200 bin TL'yi gözden çıkartmanız gerekecek. Orta sınıfta modelli bir araba arıyorsanız 200 bin TL altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalarda ise 300-400 bin TL arasında satışa sunuluyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el otomobil piyasası durgun - Son Dakika


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