İkinci El Otomobilde Yedek Anahtara Dikkat!

Yedek anahtar, adından da anlaşılaFcağı gibi otomobil anahtarının bir kopyasıdır. Otomobili kilitleyip açma işini yapar. Aynı zamanda otomobili çalıştırabilir. Yedek anahtarlar, otomobillerin marka modeline göre farklılık gösterebilir. Örnek verecek olursak; Peugeot 207 marka aracın orijinal anahtarı sustalı ve kumandalı iken, yedek anahtarı yalnızca düz bir anahtardır. Herhangi bir kumanda kapsamamaktadır. Fakat Hyundai i20'lerde orijinal anahtar ve yedek anahtar birbirinin benzeridir.

YEDEK ANAHTARLAR NASIL YAPTIRILIR?

Otomobilin yedek anahtarının olmaması, kasko açısından problem oluşturabileceği gibi anahtarın bozulması gibi durumlarda aracınızı çalıştıramamanıza sebep olacaktır. Bu nedenle aracınızın yedek anahtarı yoksa bir an önce yaptırmanız gerekmektedir. Yedek anahtarı, yetkili servislerden bulabileceğiniz gibi oto anahtarcısında da yaptırabilirsiniz. Yetkili servis fiyatları biraz pahalı olabilir. Bu nedenle anahtarcı seçilebilir. İşini kusursuz yapan çok iyi anahtarcılar vardır. Anahtar maliyeti aracın marka modeline göre farklılık gösterebilir.

KASKO KARŞILIYOR MU?

Ek teminatın alınması şartıyla, Kasko poliçesi ile sigortalı aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması durumunda araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları oto expertiz sayesinde garanti altına alınabilmektedir. Ek garantinin satın alınmış olması şartıyla, Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi nedeniyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının/kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu ortaya çıkabilecek ziya ve hasarlar Otorapor sonucu garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınma girişiminde bulunma sonucu ortaya çıkabilecek ziya ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Anahtarın kaybolduğuna/çalındığına dair polis tutanağı yazarak sigorta şirketine başvurulmalıdır. Poliçede anahtar kaybı garantisi var ise, anahtar yapımı ve kilit sisteminin değişimi masrafları poliçeden karşılanır.

YEDEK ANAHTARI KAYBETME RİSKLERİ

Araba anahtarının kaybolması durumunda yapabileceğiniz bir takım seçenek bulunuyor. Bu seçenekler de aracın anahtarının sizin tarafından kaybedilmesine, araç anahtarının çalınmasına, yedek anahtarın olup olmadığına ve aracın modeline göre farklılık gösteriyor. Bu seçenekler ise genel olarak yerinde anahtar yapan bir oto anahtarcıyı çağırmak, aracı oto anahtarcıya çekmek veya arabanın anahtarını yetkili serviste yaptırmak seçenekler arasındadır. Eğer aracınız eski bir model ise ve yedek anahtarınız yoksa bulunduğunuz yere oto anahtarcı çağırabilirsiniz. Gelen kişi aracınızın kilit yuvalarına uygun yeni bir anahtar yaparak sizi bu durumdan kurtulabilir.

Eğer yerinde anahtar yapan bir oto anahtarcı bulamazsanız bir çekici çağırarak aracınızı oto ekspertize çekerek orada anahtar yaptırma işlemini yapabilirsiniz. Araç anahtarı kaybolmuş ve yedek anahtarınız da araç içinde ise oto tamircinin sadece kapıları açması durumu kurtaracaktır. Otomobil hırsızlığını engellemek için geliştirilen immobilizer sistemi genelde yeni model otomobillerde bulunuyor. İmmobilizer sistemine sahip bir aracınız varsa ve arabanızın anahtarını kaybettiyseniz bu durumda oto anahtarcı yardım edemeyebilir. Oto anahtarcının hazırladığı anahtarın aracın anahtarı ile irtibat kurması lazım. Eğer immobilizer anahtarın koduna erişemiyorsa araca yeni bir kod tanımlanması gerekebilir veya tüm kapıların anahtarının değişmesi için oto raporun olmasında fayda var.