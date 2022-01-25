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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

25.01.2022 12:39
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında sunum yaptı.

Valilik Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

3 bin 93 kişi istihdam edildi

Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içinde açılan İşbaşı Eğitim Programına 797 kişinin katıldığını, Mesleki eğitim kurslarına ise 916 kişinin katıldığını belirterek, 2021 yılı içinde 3 bin 89 kişinin özel sektörde, 4 kişinin de kamu olmak üzere toplamda 3 bin 93 kişinin işe yerleştirilerek istihdam edildiğini belirtti.

2022 yılının kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdamın arttığı bir yıl olmasını dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, paydaş kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işveren temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantı 2022 yılı eğitim planının kurulda görüşülerek onaylanmasının ardından, 2021 yılı İl İstihdam ve Mesleki eğitim kurulu faaliyeti kurula sunularak, oy birliği ile onaylandı.

Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Edip Deniz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - SİİRT

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

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Mesleki Eğitim, İstihdam, Siirt, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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