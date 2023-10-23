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İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika

İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:53

İsviçreli ilaç devi Roche, inflamatuar bağırsak hastalıkları için ilaçlar geliştiren Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor. Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

İsviçreli ilaç şirketi Roche, inflamatuar bağırsak hastalıkları için ilaçlar geliştiren Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İLAVE ÖDEME YAPACAK

Roche'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, ABD'li biyoteknoloji şirketleri Roivant Holdings ve Pfizer'in sahibi olduğu Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara peşin satın alma anlaşmasını onayladı. Ayrıca Roche, ilave 150 milyon dolar ödeme de yapacak.

ANLAŞMAN 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu satın alma anlaşmasına göre, Roche, ABD ve Japonya'da deneysel bir antikor olan RVT-3101'i geliştirme, üretme ve ticarileştirme hakkını elde edecek.

8 MİLYON KİŞİYE TEŞHİS KONULDU

Inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların iç yüzeyindeki iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kötü beslenme, sigara, alkol, stres, genetik ve birtakım ilaçların kullanımı, inflamatuar bağırsak hastalığı nedenleri arasında gösteriliyor. Roche'a göre, dünya çapında yaklaşık 8 milyon kişiye inflamatuar bağırsak hastalığı teşhisi konuldu. Bu arada Roche, RVT-3101'in, aynı zamanda birçok başka hastalığın tedavisinde de kullanılma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

İsviçre, Sağlık, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
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