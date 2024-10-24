İlaç Fiyatlarında Zam Dalgası: Eczaneler ve Hastalar Etkilenecek

Ekonomi

İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru yüzde 23.5'lik artışla 17.5483 liradan 21.6721 liraya yükseltildi. Yeni fiyatlama 25 Ekim itibarıyla ilaç bedellerine yansıyacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Euro değeri 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

İlaç fiyatlandırmada kullanılan Euro kurunun yıllara göre değişimi:

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu. Söz konusu karar 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.