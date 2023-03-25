Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Asgari ücrete zam mı geliyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Asgari ücrete zam mı geliyor?

25.03.2023 17:12

İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz." diyerek milyonları heyecanlandırdı. Erdoğan'ın bu sözleri emekli maaşlarından sonra asgari ücrete de zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yeni müjdelerin geleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?

Erdoğan, "Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz." derken, bu ifadeler "Emekli maaşından sonra asgari ücrete de mi zam geliyor?" yorumlarına neden oldu.

Sizler de görüyorsunuz, hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Milletimizi 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere pek çok savunma ürününü tamamlama yolunda hızla mesafe alıyoruz. İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık. Akıncımızı yaptık hepsinden öte şu anda en üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Karadeniz gazının milli dağıtım sistemimize verilmesine ilişkin çalışmalarda sona geldik. Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yoluyla ilgili en kritik adımı geçen hafta Irak Başbakanı'yla birlikte attık. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomide, savunmada, enerjide, ulaştırmada, alt yapı ve üst yapı yatırımlarda kat ettiğimiz mesafe elbette önemlidir, değerlidir. Bizim asıl büyük başarımız yasakları kaldırarak insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yükünü sırtlayan esnaflarımıza, ay sonunda maaş alamama korkusu yaşayan memur ve emeklilerimize, hasılı bizden önce yıllarca ötelenmiş, ötekileştirilmiş, hizmete ve hürmete layık görülmemiş toplum kesimlerinin tamamına hamdolsun biz verdik

YORUMLAR
500
CHP'Lİ ÖZTRAK: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE TAŞIYACAĞIZ CHP'Lİ ÖZTRAK: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE TAŞIYACAĞIZ Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Asgari ücrete zam mı geliyor? - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor
18:01 Beşiktaş Başkanı Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
17:49 Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz
17:00 Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava
17:00 Bunları kimse beklemiyordu! Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava açtı
17:01 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu!
16:55 Son Dakika: Muharrem İnce, 100 bin imzayı dördüncü günde aşarak 3. cumhurbaşkanı adayı oldu
16:42 Balıkesir'de bıçakla yaralanan genci ikna etmek hiç kolay olmadı! İkna etmek için uzun süre dil döktüler
16:45 Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi
16:39 Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri hem mali hem idari olarak ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 18:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Asgari ücrete zam mı geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement