Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Asgari ücrete zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yeni müjdelerin geleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?

Erdoğan, "Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz." derken, bu ifadeler "Emekli maaşından sonra asgari ücrete de mi zam geliyor?" yorumlarına neden oldu.

Sizler de görüyorsunuz, hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Milletimizi 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere pek çok savunma ürününü tamamlama yolunda hızla mesafe alıyoruz. İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık. Akıncımızı yaptık hepsinden öte şu anda en üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Karadeniz gazının milli dağıtım sistemimize verilmesine ilişkin çalışmalarda sona geldik. Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yoluyla ilgili en kritik adımı geçen hafta Irak Başbakanı'yla birlikte attık. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomide, savunmada, enerjide, ulaştırmada, alt yapı ve üst yapı yatırımlarda kat ettiğimiz mesafe elbette önemlidir, değerlidir. Bizim asıl büyük başarımız yasakları kaldırarak insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yükünü sırtlayan esnaflarımıza, ay sonunda maaş alamama korkusu yaşayan memur ve emeklilerimize, hasılı bizden önce yıllarca ötelenmiş, ötekileştirilmiş, hizmete ve hürmete layık görülmemiş toplum kesimlerinin tamamına hamdolsun biz verdik