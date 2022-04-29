İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış - Son Dakika
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İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış

29.04.2022 11:36
İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; turizm geliri, 2022 yılı 1'inci çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; turizm geliri, 2022 yılı 1'inci çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

TÜİK, 2022 yılı 1'inci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 306,6 artarken, paket tur harcamaları yüzde 287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 135,9 arttı.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 68 DOLARBu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 75 dolar, yurt dışında ikamet edenlerin ortalama gecelik harcaması ise 51 dolar oldu. Gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı 1'inci çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişi oldu. Bunların yüzde 76,6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 52,1 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti İkinci sırada yüzde 24 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise ile yüzde 10,1 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 62,4 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.TURİZM GİDERİ ARTTI

Yurt içinde ikamet edip, başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.


İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış
İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Turizm, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış - Son Dakika
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