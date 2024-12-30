İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri - Son Dakika
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Ekonomi

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

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Türkiye İstatistik Kurumu, bugün yayınladığı rapor ile Türkiye'nin en yoksul şehirlerini paylaştı. Yayınlanan rapora göre; yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgeleri oldu. Geçtiğimiz yıl yayınlanan raporda Türkiye'nin en yoksul şehirleri Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini içeren TR82 bölgesi olmuştu.

30.12.2024 12:59
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Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı yaşamasına ve sürekli yoksulluk oranının her geçen yıl daha fazla artmasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün paylaştığı 'Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri' raporunda sürekli yoksulluk oranının 0,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN YOKSUL İLLERİ

Raporun en dikkat çeken bölümü ise, Türkiye'nin en yoksul şehirleri oldu. Raporda, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %14,6 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgeleri oldu. Geçtiğimiz yıl yayınlanan raporda Türkiye'nin en yoksul şehirleri Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini içeren TR82 bölgesi olmuştu.

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

YOKSULLUĞUN EN AZ OLDUĞU İLLER

Raporda yoksulluk oranının en az olduğu şehirlere de yer verildi. Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler %4,7 ile TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %6,4 ile TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 31,3'Ü SIZDIRAN ÇATI, NEMLİ DUVARLAR, ÇÜRÜMÜŞ PENCERE ÇERÇEVESİ PROBLEMLERİ YAŞIYOR

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşarken yüzde 30,2'si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 21,7'si trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

TAKSİT ÖDEMESİ VEYA BORCU OLANLARIN ORANI YÜZDE 56,8 OLDU

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 1,2 puan azalarak yüzde 56,8 oldu. Nüfusun yüzde 5,2'sine bu ödemeler yük getirmezken yüzde 39,1'ine biraz yük getirdi, yüzde 12,5'ine ise çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 3,9 puan azalarak yüzde 13,6 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 4,7 puan artarak yüzde 71,2 oldu. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 0,7 puan azalış ile yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Fertlerin yüzde 57,5'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 39,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 26,8'i beklenmedik harcamaları, yüzde 15,1'i evin ısınma ihtiyacını, yüzde 59,6'sı ise eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

KENDİLERİNE AİT BİR KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 56,1 OLDU

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,1 puan azalarak 2024 yılında yüzde 56,1 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 28,0, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,0 oldu.

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye\'nin en yoksul şehirleri

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Son Dakika Ekonomi İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Wolf_man666 null:
    Doğu illerinde fakirlik az olur tabii! adamlar kaçakçılıktan yolu buluyorlar 31 20 Yanıtla
  • Apo Kara:
    sizin yapacağınız anketi ben Adıyaman enkaz yığınına dönmüş millet konteynırlarda ser sefil olmuş bu diyor zenginlik 24 4 Yanıtla
  • poyraz can:
    ekmek arası makarnaya devam 21 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    devlet asıl doğuya bakıyor.. 12 12 Yanıtla
  • Zafer Karadayı:
    la oğlum Çankırı nasıl fakir evler 2 -3-4-5 milyara ev satan alan var yalan haber yapmayın caddelerde araba dolu kafeler dolu hey yavrum hey siz ağzımızı açın kandırmışlar sizi???? 13 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    bizim oralar çalmayı bilmiyor vatan sağolsun devlet var olsun diyerek kapılardaki köpeklerimiz bile haram yemez 6 0 Yanıtla
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