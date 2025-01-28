İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

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Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesine karşı çıkan bir açıklama yaptı. Genel Başkan Ali Yıldız, ihalenin ekonomik şartlarla bağdaşmadığını belirterek "Yanlışta ısrar edilmesin, Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

28.01.2025 10:27
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Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı. Diyanet çalışanları, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak "Sadaka miktarı hediye istemiyoruz", "Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor", "Yetersiz hizmete mecbur değiliz", "Maaş teklifi bütün bankalardan alınmalıdır", "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz", " Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz", "Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın" dövizleri taşıdı.

"CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞANMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelin maaşı için katılım finans bankaları ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşma sonucu hizmet yetersizliğinden kaynaklı personelin mağduriyet ve sıkıntılar yaşadığının altını çizen Genel Başkan Ali Yıldız, şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşma ihaleleriyle personel maaşları için katılım bankaları ile anlaşmıştır. Bugüne kadar bu yönde yapılan anlaşmalar nedeniyle Başkanlık personeli, maaş ve bankacılık işlerinde çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAYA MECBUR BIRAKILDIK"

Biz, Mart 2025'de yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ıstar edilmemesi için Başkanlığı uyarmak için toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada Başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık.Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katılım finans bankaları ile maaş anlaşması imzalamış, rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda Başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır ve hala yaşamaktadır.

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

Biz yetkili sendika olarak, alandan gelen sorunları, şikayetleri ve talepleri aktarmak, bu çarpık durumu düzeltmek için konuyu 2023 ve 2024'te Kurul İdari Kuruluna taşıdık. Nisan 2024'te gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulunda 'Başkanlık merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele verilen hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması' kararını aldık. Ayrıca başvurumuz üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu da 24.5.2024 tarihli kararında katılım bankalarının yetersiz ve eksik hizmetleri nedeniyle personelin mağdur olduğunu tespit etti ve yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

"YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

Başkanlığa ve Finans kurumlarına defalarca bu sıkıntıları iletmemize rağmen yıllardır çözüm üretilmiyor ve yanlışta ısrar ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı gerek Nisan 2024 tarihli KİK kararına ve gerekse de Kamu Baş Denetçiliğinin verdiği karara uygun hareket etmeli, banka anlaşması buna göre yapılmalıdır. İhale şartnamesinde, teklif verecek bankaların personel ve ATM sayısı ile alt yapısının yeterli olması şartları yer almalı, ihalede rakebet ortamı oluşturulmalıdır."

İmamlar \'banka promosyonu\' için sokağa çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Mustafa Çelik:
    Allah için yapmıyormuydunuz siz kardeşim bu işi zira promosyon adı altında size verdikleri faiz haram haram ???? 256 200 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    günde toplamda 1 saat çalışıyorsunuz hakket ne işe yarar bu imamlar 90 324 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hani promosyon haram diye fetva veriyorsunuz millete haram size helal'mi oluyor imam efendiler 182 127 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    imamlarda faiz istiyor sözde din adamları 154 137 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Köyde yaptığın ne var da 400 km yol gidiyorsun maaşını çekmeye taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor hepinizin ekstra galerisi var şusu busu var imamlıktan başka her işle uğraşıyorsunuz sıra size de gelecek 121 120 Yanıtla
  • osman k:
    herkese farz olan işten kucak dolusu para kazananlar bile protesto ediyorsa kuş kadar kazanan işçi emekli çiftçi neden duruyor diye soruyorum kendime 101 87 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Allah sizin … versin. Şarlatanlar hoca bozuntuları.Cehennem odunları faiz yemek için miting yapıyorlar utanmaz arlanmazlar.Şimdi görün yıllardır nasıl yönetilip nasıl Müslüman olduğumuzu 78 105 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bankada kresi cekmeyin haram diyen diyanet hak etmedigi parayi arttirmak icin aciklama yapiyor yatacak yeriniz yok 70 75 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    imama maaş olmaz, yanlışın kendisi bu, böyle işler Allah için yapılır aksi halde tüm dinlere eşit mesafedeyse devlet tüm kanaat önderleri ve din adamlarına eşit maaş bağlanmalı...yanlışı yanlışla düzeltmek böyle böyle olur 44 87 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Haram olan bir konuda istekte bulunmak,haram yemek günahtır. Çok ayıp. 92 10 Yanıtla
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