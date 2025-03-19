Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi

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Yaklaşık bir yıldır yatay seyreden Borsa İstanbul siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı sonrası Borsa İstanbul açılışta yüzde 7'lik düşüş kaydedildi. Sert düşüş sonrası devre kesici uygulaması başladı. 10:30 itibariyle işlemler yeniden başladı.

19.03.2025 10:06
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Borsa İstanbul, mart ayında yükselerek 11 bin puan dolaylarında seyrediyordu. Ancak Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi bugünkü operasyon haberlerinin ardından güne ekside başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün günü 10 bin 800 puandan kapatırken BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı.

GÖZALTILAR SONRASI SERT DÜŞÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 'Suç örgütü yöneticisi olmak, üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 100'ü buldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ İLETİŞİMDE

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dün akşam seasında gerileme yaşanırken, bugün BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan başladı. Borsa düşüşle açtı, devre kesici uygulandı. İşlemler 10:30'da yeniden başladı. BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Borsa İstanbul\'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Batu Gun:
    akp ulkenin icine sicmaya devam ediyor 186 77 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Borsa dolar eyro altın hikaye reisin yanındayız 72 164 Yanıtla
  • guclu-apaydin:
    İmamoğlu’nun arkasındaki güç devrede 81 137 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Demokrasi, kanun yoksa ekonomide bok olur. Mal ak troller sizin vardır borsada paranız beter olun... 113 50 Yanıtla
  • Osman A:
    Adam herşeyiyle kaos.Ülkeye kattığı bişey yok,ülkeden götürdüğü çok. 100 41 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    apoyu çıkarmaya çalışıyorlar imamoğlunu içeri atmaya çalışıyorlar..tayyibin çocuklarının vakıflarını incelesinler hangi iş adamları ihale almak için bağış yapmış..dilan polat bağış yapıp tahliye olmuşmu 99 29 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Ne alaka ya adam sanki cumhurbaşkanımı alt tarafı belediye başkanı borsa ne alaka onun için dursun 45 58 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Kına yaksınlar 67 21 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    siysa gelin diyordunya devlete ve yönetenlere meydan okuyordun .şimdi ne diyecen acaba 30 47 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    söyleyecek çok şey var da neyse 52 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi - Son Dakika
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