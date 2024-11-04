Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, enflasyon Ekim ayında beklenenden daha fazla artış göstererek yüzde 2,88 olarak oluşurken, yıllık enflasyon da yüzde 48,58 seviyesine ulaştı. Böylelikle, 2025 senesi için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak hesaplandı.
Söz konusu veriler doğrultusunda birçok kaleme yeni yılda zam gelecek. 2024 yılında 31 bin 692 TL olarak uygulanan IMEI açtırma ücreti, 2025 yılı itibarıyla 45 bin 614 TL olarak güncellenecek. Bu artış, ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi birçok kalemde de etkili olacak.
Yurt dışından satın alınan mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir.
Son Dakika › Ekonomi › IMEİ açtırma ücreti belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)