IMEİ açtırma ücreti belli oldu

Ekonomi

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, enflasyon Ekim ayında beklenenden daha fazla artış göstererek yüzde 2,88 olarak oluşurken, yıllık enflasyon da yüzde 48,58 seviyesine ulaştı. Böylelikle, 2025 senesi için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak hesaplandı.

IMEİ AÇTIRMA ÜCRETİ 45 BİN 614 TL OLACAK

Söz konusu veriler doğrultusunda birçok kaleme yeni yılda zam gelecek. 2024 yılında 31 bin 692 TL olarak uygulanan IMEI açtırma ücreti, 2025 yılı itibarıyla 45 bin 614 TL olarak güncellenecek. Bu artış, ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi birçok kalemde de etkili olacak.

IMEİ AÇTIRMA NEDİR?

Yurt dışından satın alınan mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir.