İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada - Son Dakika
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İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada

13.03.2022 11:45

İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi.

İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinin halılarda indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen iş yeri önünde kuyruk oluşturdu.

Merkeze bağlı Uluken Mahallesinde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar dükkan akın etti. Eksi 4 derece soğuğa rağmen ucuz halı alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmenden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.

"Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi"

2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, "Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi. 2 kamyon ürün indirdik mağazaya ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu. İzdiham oldu. 2 kamyon üründen şuanda 50 bin liralık ürün kalmış. 1 milyon liralık ürün sattık burada. Yorganları ve paspasları bedavaya verdik. Örneğin 6 metrekarelik halıları piyasa değeri 2 bin liraya satılıyor ama biz 700 liraya satıyoruz" dedi.

Müşterilerden Beyzanur Çavuş, " Fiyatlar uygun. Dışarıda bu halılar daha pahalı. Ben komşumun alması için beraber geldik. Kalabalık bir ortam var" diye konuştu.

"Hava çok soğuk "

Halıların çok ucuz aktaran Muzaffer Demirtaş, "Hava çok soğuk. Ürünlerde gerçekten de çok iyi. Ben herkesin gelip almasını tavsiye ediyorum. Dışarıda bu ürünler 2 bin liradan aşağı değil, çok pahalı ama burada ucuz" şeklinde konuştu.

"Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk"

Osman Erkmen ise "Halılar uygun fiyatta, bizde 10 tane halı aldık. 7 bin 900 lira ücret ödedik. Dışarıdan alsaydık belki bunun iki katı veya üç katı para öderdik. Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk. Ucuz halıyı bulunca aldık" dedi.

İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada
İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada
İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada

YORUMLAR
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Mehmet Bulut, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada - Son Dakika
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