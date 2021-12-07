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İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı - Son Dakika

İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

07.12.2021 17:35
İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

İsaören Mahallesinde İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile TKDK iş birliğiyle yapılması planlanan 3 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu için imzalar atıldı.

İsaören Mahallesinde İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile TKDK iş birliğiyle yapılması planlanan 3 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu için imzalar atıldı. 11 milyonluk yatırımın yüzde 60'ı TKDK tarafından karşılanacak.

İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, meyve üretiminin yoğun olduğu mahallede 10 dolayında çevre köyün de faydalanacağı 3 bin ton meyve kapasiteli yeni bir soğuk hava tesisi için TKDK'ya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 11 milyonluk yatırımın yüzde 60'ının TKDK, yüzde 40'ının ise İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından karşılanması koşuluyla proje onaylandı.

220 bin ton meyve üretimi bulunan İnegöl'de üretici için önemli bir yatırım olan soğuk hava tesisinin yapımıyla ilgili TKDK ile İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında düzenlenen protokol İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda imzalandı.

İmza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, "İnegöl Belediyemize ve projeyi hayata geçirecek olan kooperatifimize teşekkür ediyoruz. İnegöl'de bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmzaların atılması demek projenin hayata geçmesi demek. İnegöl Belediyesi de TKDK'da ayrı bir parantez açılacak bir kurum. İlk kez belediye-kooperatif iş birliği yapan kurum İnegöl Belediyesi'dir" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da "İnegöl Belediyesi olarak biz de göreve geldikten sonraki süreçte bir soğuk hava deposu yapılmasıyla ilgili projemizin ortağı TKDK idi. Bugün de yaklaşık 11 milyonluk yatırımın yaklaşık yüzde 60'ı devletimizin kuruluşu olan TKDK tarafından karşılanıyor. Soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyacımız var. Meyveci bir şehiriz. Yaklaşık yıllık 220 bin ton üretim var ama yüzde 10'u civarında depolama alanımız var. Dolayısıyla bunları arttırmamız lazım. Ki üreticimiz ürününü doğru zamanda pazara sevk edebilsin ve üreticimiz de zarar etmesin. İsaören Kooperatifimiz de karşılıklı iş birliği ile bugün bu hibeyi almaya hak kazandılar. Ben her iki tarafa da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan desteklemelerin devletin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Taban, "Devletimiz çok güçlü. İnanılmaz hibe destekler veriliyor. Bunlar karşılıksız destekler. Siz yeter ki iyi ve nitelikli projeler ortaya koyun deniliyor. İnşallah soğuk hava deposu yapımına da en kısa zamanda başlanarak hizmete girecektir. İsaören Mahallemiz de bizim önemli meyve üreten mahallelerimizden biri. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu noktada gerek idari olarak gerek meclisimizle üreticimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Tarımda daha güzel sonuçların alınması adına da bunlar güzel adımlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA

İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı
İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı
İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

İnegöl Belediyesi, Yatırım, İnegöl, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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