İnegöllü çiftçiler tarımdaki yenilikleri Antalya Fuarında inceledi

İnegöllü genç çiftçiler, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği gezi organizasyonuyla Antalya'da yapılan 20'nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarını ziyaret etti. tarım teknolojilerindeki yenilikler yerinde incelendi.

İnegöl Belediyesi, "Tarım Şehri İnegöl" hedefine adım adım yürüyen şehrin değişen ve gelişen tarım teknolojilerini ile yenilikleri çiftçilerin de yakından takip etmesi adına Antalya'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen tarım fuarına gezi düzenledi. 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan 20'nci Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı için 23 Kasım'da İnegöl'den 37 genç çiftçi Antalya'ya gitti.

Bilhassa gördüğü teknolojiyi şehre kazandırabilecek genç çiftçilerin fuar organizasyonuna götürülmesi hedeflenirken, 40 yaş altı 37 çiftçi ile birlikte İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan da fuar gezisine katıldı.

Salı günü İnegöl Belediyesi önünden Belediye Başkanı Alper Taban'ın uğurladığı İnegöllü çiftçi grubu, çarşamba günü fuarın açılışına katıldı. Ardından tarımdaki son teknolojilerin ve yeniliklerin sergilendiği Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı gezildi. Fuar ziyareti sırasında İnegöllü çiftçiler şehre kazandırılabilecek teknolojileri ve ürünleri yakından inceledi.

İnegöl heyeti fuar gezisi sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile de ortağı olduğu firmanın standında bir araya gelerek görüşme yaptı. Aynı zamanda İNGAZ Eski Müdürü olan Şatıroğlu ile hem İnegöl hem de ülke tarımına ilişkin istişareler yapıldı.

İnegöl heyeti, çiftçilerle birlikte fuara İnegöl'den katılan firmaları da tek tek ziyaret etti. İnegöllü fidan üreticileri; İrgeler Fidancılık, İrge Fidancılık, Koşucular Fidancılık, Ergene Fidancılık ve Kutlu Fidancılık firmalarına yapılan ziyarette hem fuarın hayırlı olması temennisinde bulunuldu hem de fidancılıkla ilgili istişareler yapıldı. - BURSA