İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

Geniş Video İzle

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125 bin dolara, 2025 sonunda ise 200 bin dolara ulaşmasını öngördü.

27.11.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimi sonrasında kripto varlık birimlerinde ralli yaşandı.

Tarihi zirvesini gören Bitcoin, 99 bin 645 dolara ulaştı. Bitcoin için farklı farklı rakamlar öngörülürken İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered'ın açıkladığı hedef ise dikkat çekti.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

2025 HEDEFİ 200 BİN DOLAR

CNBC-e'nin haberine göre Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125 bin dolara, 2025 yılı sonunda ise 200 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

KISA VADELİ FİYATLARA DİKKAT

Banka, yıl sonu için her ne kadar 125 bin dolar seviyesini hedef göstermiş olsa dakısa vadeli fiyat hareketlerine de önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yayımlanan yatırımcı notunda banka analistleri güncel olarak 95 bin dolar seviyesine demir atan Bitcoin için özellikle 88 bin 700 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıda bulundu.

Bu seviyenin aşılması halinde düşüşün 85 bin dolar civarına kadar sürebileceği kaydedildi.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

Teknoloji, Bitcoin, Ekonomi, Finans, Dünya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Trabzon:
    SANAL ŞEYE GÜVEN OLMAZ 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:23:47. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.