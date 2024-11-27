İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

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ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimi sonrasında kripto varlık birimlerinde ralli yaşandı.

Tarihi zirvesini gören Bitcoin, 99 bin 645 dolara ulaştı. Bitcoin için farklı farklı rakamlar öngörülürken İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered'ın açıkladığı hedef ise dikkat çekti.

2025 HEDEFİ 200 BİN DOLAR

CNBC-e'nin haberine göre Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125 bin dolara, 2025 yılı sonunda ise 200 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

KISA VADELİ FİYATLARA DİKKAT

Banka, yıl sonu için her ne kadar 125 bin dolar seviyesini hedef göstermiş olsa dakısa vadeli fiyat hareketlerine de önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yayımlanan yatırımcı notunda banka analistleri güncel olarak 95 bin dolar seviyesine demir atan Bitcoin için özellikle 88 bin 700 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıda bulundu.

Bu seviyenin aşılması halinde düşüşün 85 bin dolar civarına kadar sürebileceği kaydedildi.