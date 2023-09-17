İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede - Son Dakika

İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede

İngiliz basını yazdı: Erdoğan\'ın \'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz\' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede
Son Güncelleme: 17.09.2023 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı ve pek çok diplomatik temasta bulunacağı Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Erdoğan'ın G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planından memnun olmadığı ve ''Türkiyesiz bir koridor olmaz'' çıkışının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın alternatif bir plan için Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yoğun müzakere içinde olduğu belirtildi.

ABD'de yapılacak olan Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrilirken, İngiliz basınının geçtiği bir haber büyük ses getirdi. G-20 zirvesinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planının Erdoğan'ı memnun etmediğini yazan gazeteler " Türkiye'siz bir koridor olmaz" mesajının ardından harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun müzakere içine girdiğine değindi.

ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Dünya, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için geri sayıma geçti. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Kritik zirveden kısa süre önce İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çeken bir haber geldi. 'Türkiye, G20'nin Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatifi için bastırıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete Türkiye'nin planını yazdı.

TÜRKİYE ALTERNATİF BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Haberde "Türkiye, bu ayki G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatif konusunda yoğun müzakereler içinde" ifadesine yer verildi.

İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Hakan Fidan devreye girdi

"ABD VE AB, ÇİN'İN ETKİSİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Hindistan-Ortadoğu planı kapsamında Hindistan'dan gönderilen ürünler eskiden olduğu gibi Bağdat ve Türkiye üzerinden değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa pazarlarına gönderilecek. Bu koridorun oluşturulmasını destekleyen ABD ve AB'nin Çin'in bölgedeki etkisini azaltmak istediği sıkça dile getiriliyor.

BAKAN FİDAN YOĞUN MÜZAKARELER İÇİNDE

Adam Samson imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu plandan memnun olmadığının altı çizildi. İngiliz gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yoğun müzakereler içinde olduğunu yazdı.

"TÜRKİYE'SİZ BİR KORİDOR OLMAZ"

İngiliz gazete Erdoğan'ın G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamaya da dikkat çekti. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, Hindistan'daki G20 zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı; "Biz şunu diyoruz, Türkiye'siz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda."

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Son Dakika Ekonomi İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede - Son Dakika
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