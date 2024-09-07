İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek\'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasıyla ilgili değerlendirmeler yapan ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, ekonomideki olumlu gidişatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisine dikkat çekti. Ash, ''Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı.'' dedi.

07.09.2024 17:58
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İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisini vurguladı. Ash, "Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı." ifadelerini kullandı.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana geriledi.

"ŞİMŞEK ATANMASA TÜRKİYE 2001'E BENZER BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI"

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timoty Ash, Fitch'in kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin reformlarının etkisinin görüldüğünü belirten Ash, şunları söyledi: "Beklenen bir durum, Şimşek ve ekibinin reform politikalarının getirilerini gösteriyor. Ve tekrarlamak gerekirse, Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı.

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

"ENFLASYONLA MÜCADELE ARTIK KAZANILMAK ZORUNDA"

Mehmet Bey'e teşekkürler, çünkü onun rehberliğinde ekonomik ortodoksiye dönüş, şu anki derecelendirme yükselişlerine yönelik ivmenin büyük bir kısmını açıklıyor. Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda."

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

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Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • ferhat eser: Allah devletimize zeval vermesin dünya genelinde ekonomik sıkıntılar var ama TÜRKİYEDE güneşli günler yakındır inanıyoruz güveniyoruz 156 241 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: ekonomi harika gidiyor bu modelle don gömlek kaldık 194 58 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Türkiye dinamikleri olan bir ülke 3 kıtaya daha yakın merkez bir ülke yok boğazlar bizde doğal güzellikler verimli tarım ovaları sanayisi turizmi ile pertol doğalgaz kaynaklarına yakınlığı ile Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır. pandemi deprem terör e rağmen yine ıyi durumdayız daha da iyi olacağız inşallah 87 101 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: vergi üstüne vergi alırsan düzelir 105 24 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Kriz her yerde var. Bunu siyasi mesele haline getirmek aynı gemide olduğmuzu unutmaktır. En büyük ihracat yaptığımız iki devlet (rusya-ukrayna)birbiri ile savaştırılıyor. Tarihi bir depremle 10 ilimiz çöktü. Deprem bölgesini yeniden inşa eden bir devlet var. Korona salgınında yaklaşık 2 yıl üretim durdu. Suriyede 13 yıldır savaş var. Ülkemiz değişiyor. Eskiden Matild manukyan vergi rekortmeni olurken; şimdi hakan bayraktar rekortmen oluyor. Ülkede sorun çok ama en büyük sorun herşeyi decletten beklemek olur. Esnaf mal sahibi komisyoncu gibi piyasanın can damarını tutan kişilerde elini taşın altına koymadan işler çok zor olur. 55 63 Yanıtla
  • Fatih Özer: Birincisi Timoti Ünlü filan değil ömrümde adını ilk defa duydum. İkincisi timoti kardeşin kiralardan ve geçim zorluklarından haberi yok sanırım. 3.sü bunu neden timoti yorumluyor ülkemizde ekonomist mi bitti? 84 31 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ingilizler tabiki sever yuksek faizle bize kredi veriyorlar. 91 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: aha İngilizlerde kıskandı bizi vay be 69 20 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ingilizler tabiki sevecek. yuksek faizle kredi veriyorlar turkiye ye 67 16 Yanıtla
  • İsmail Enver: Ferhat beyblade gibisin her gün farklı bir görüşle yorum yapıyorsun. 41 12 Yanıtla
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