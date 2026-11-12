İngiltere, Antalya'daki COP31'de temiz elektrik yol haritasını açıkladı

İngiltere hükümeti, konutlar, ulaştırma ve sanayi başta olmak üzere ekonominin farklı alanlarında fosil yakıtların yerine temiz enerji kaynaklarından elektrik kullanımını artırmayı hedefleyen yol haritasını açıkladı.

Elektrifikasyon, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Eylem Gündemi'nde yer alan en önemli maddelerden biri olarak öne çıkıyor.

COP31 Başkanlığı kapsamında Türkiye, küresel çapta elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını bugünkü yüzde 22 seviyesinden 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmak için hedef açıklamıştı.

COP31'de bu hedefin uluslararası bir taahhüt olarak kabul edilmesine yönelik müzakereler sürerken, İngiltere elektrifikasyon yol haritasını açıkladı.

Başbakan Andy Burnham'ın bugün COP31'deki konuşmasının ardından İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konutlar, ulaştırma ve sanayi başta olmak üzere ekonominin farklı alanlarında fosil yakıtların yerine temiz elektrik kullanımının artırılması hedefleniyor.

İngiltere, bu yol haritası kapsamında enerji güvenliğini güçlendirmeyi, maliyetleri düşürmeyi, emisyonları azaltmayı ve yerli temiz enerji sanayisini büyütmeyi amaçlıyor.

Elektrifikasyon yol haritasının temel bileşenleri arasında elektrik üretimi ve şebeke altyapısının modernizasyonu, hane halkı ve işletmelerin elektrifikasyonu, enerji faturalarının düşürülmesi ve temiz enerji sektöründe istihdam ile tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Elektrik üretiminin yüzde 52,1'ini geçen yıl yenilenebilir kaynaklardan sağlayan İngiltere, 2050'ye kadar iki kattan fazla artması beklenen elektrik talebini karşılamak için şebeke yatırımlarını hızlandırmayı ve 2030'a kadar temiz enerji sisteminin esneklik kapasitesini 51-66 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

Temiz enerji sektöründe 2035'e kadar yıllık yatırımın 30 milyar sterlinin üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

Temiz enerji kapasitesinin yanı sıra 80 kritik elektrik iletim projesinin hızlandırılması planlanıyor.

"Sıcak Evler Planı" kapsamında 2030'a kadar ülkede yılda 450 bin ısı pompasının kurulması ve çatı güneş santrali kurulacak konut sayısının 3 milyon artırılması öngörülüyor. Yeni binalarda ise düşük karbonlu ısıtma, yüksek enerji verimliliği ve yerinde yenilenebilir elektrik üretimini esas alan standartların 2027'den itibaren uygulanması planlanıyor.

İngiltere, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını 2030'dan itibaren, sıfır emisyonlu olmayan yeni otomobil ve kamyonet satışlarını ise 2035'ten itibaren sonlandırmayı hedefliyor. Elektrikli araç pazarını desteklemek için 7,5 milyar sterlinlik destek sağlanırken, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobiller için 3 bin 750 sterline kadar teşvik sunuluyor.