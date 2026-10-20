İngiltere'de işsizlik haziran-ağustos döneminde 0,1 puan düşüşle yüzde 4,7'ye indi - Son Dakika
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İngiltere'de işsizlik haziran-ağustos döneminde 0,1 puan düşüşle yüzde 4,7'ye indi

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İngiltere'de haziran-ağustos dönemine ilişkin iş gücü verileri ONS tarafından açıklandı; işsizlik oranı yıllık ve çeyreklik bazda 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,7 oldu. İstihdam oranı aynı dönemde yüzde 75,3'e yükselirken, ikramiyeler dahil maaşlardaki yıllık artış son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

İngiltere'de işsizlik haziran-ağustos döneminde yıllık ve çeyreklik bazda 0,1 puan düşüşle yüzde 4,7'ye geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin iş gücü piyasası verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda 0,1 puan azalarak yüzde 4,7 oldu. İstihdam oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 75,3'e çıktı.

İngiltere'de çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı haziran-ağustos döneminde yüzde 3,7 ile yatay bir seyir izlerken, ikramiyeler dahil maaşlardaki yıllık artış çeyreklik bazda 0,2 puan düşüşle yüzde 3,7 oldu.

ONS İşgücü Piyasası İstatistikleri Direktör Yardımcısı David Freeman, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede iş gücü piyasasının 2026'da oldukça yatay seyrettiğini ve işsizlik oranında küçük bir düşüş görüldüğünü belirtti.

Düzenli maaşlardaki artış oranının da değişiklik göstermediğini kaydeden Freeman, ikramiyeler dahil maaşlardaki artışın haziran-ağustos döneminde son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
İngiltereAğustosEkonomiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik haziran-ağustos döneminde 0,1 puan düşüşle yüzde 4,7'ye indi - Son Dakika
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