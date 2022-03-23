İngiltere'de yıllık enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İngiltere'de yıllık enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

23.03.2022 11:07
İngiltere'de yıllık enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6.2'ye yükselerek Mart 1992'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

İngiltere'de yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6.2'ye yükselerek Mart 1992'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına yönelik şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre ocakta yüzde 5.5 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6.2'ye yükselerek son 30 yılın en yüksek seviyesini gördü. Başta enerji olmak üzere gıda, giyim, mobilya ve ev eşyası fiyatlarındaki artışın enflasyonun Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtığı belirtildi. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.8 artış gösterdi. Bu, 2009'dan bu yana en yüksek aylık enflasyon artışı oldu.

İngiltere Merkez Bankası, fiyat artışını frenlemek için son aylarda politika faizini üç kez arttırmıştı. Ülkede enflasyon, 1992 yılının mart ayında ise yüzde 7.1 olarak kayıtlara geçmişti. - LONDRA

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de yıllık enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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