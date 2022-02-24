İngiltere'den Rusya'ya yaptırım açıklaması: Rus bankaları finansal sistemden çıkarılacak - Son Dakika
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İngiltere'den Rusya'ya yaptırım açıklaması: Rus bankaları finansal sistemden çıkarılacak

24.02.2022 20:44

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Batılı ülkelerden yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Aeroflot Havayolları uçaklarının da Birleşik Krallık'taki uçuşlarının yasaklanacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki günlerdir süren gerilim, bu sabah Devlet Başkanı Putin'in birliklerine verdiği talimatla sıcak savaşa dönüştü. Her ülke de karşılıklı olarak çok sayıda asker kaybı yaşarken, Batılı ülkelerden ise peş peşe yaptırım mesajları gelmeye devam ediyor.

BANKALAR FİNANSAL SİSTEMDEN ÇIKARILACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuşma yaparak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre VTB Bank gibi tüm büyük Rus bankaların varlıkları dondurulacak ve Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkartılacak. Öte yandan Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç alması engellenecek.

AEROFLOT'UN UÇUŞLARI YASAKLANACAK

Başbakan Johnson, Aeroflot Havayolları uçaklarının da Birleşik Krallık'a uçuşlarının yasaklanacağını duyurdu. Benzer yaptırımlar Ukrayna saldırısındaki rolü nedeniyle Belarus'a da uygulanacak.

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İngiltere, Rusya'ya yönelik 'en ağır yaptırım paketi'ni açıkladı İngiltere, Rusya'ya yönelik 'en ağır yaptırım paketi'ni açıkladı Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor! Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'den Rusya'ya yaptırım açıklaması: Rus bankaları finansal sistemden çıkarılacak - Son Dakika


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