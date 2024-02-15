İngiltere ekonomisi de teknik resesyona girdi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere ekonomisi de teknik resesyona girdi

İngiltere ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 0.3 daralarak teknik olarak resesyona girdi. Önceki çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonominin, son çeyrekte de yüzde 0.1 daralması bekleniyordu. Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor.

15.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:13
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İngiltere ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde daralırken, teknik olarak da resesyona girdi. Piyasalar, önceki çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonominin, son çeyrekte de yüzde 0.1 daralmasını bekliyordu.

Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak tanımlanıyor. Son çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0.2 daralarak tahminleri yanıltan ekonominin, veri öncesinde yüzde 0.1 büyümesi bekleniyordu. Ülke ekonomisi önceki çeyrekte yüzde 0.2 büyüme kaydetmişti.

İngiltere ekonomisi de teknik resesyona girdi

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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