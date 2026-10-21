İngiltere kamu borcunun 2026 sonunda ilk kez 3 trilyon sterlini aşması bekleniyor - Son Dakika
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İngiltere kamu borcunun 2026 sonunda ilk kez 3 trilyon sterlini aşması bekleniyor

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ONS verilerine göre İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı. Öncü verilere göre toplam kamu borcunun Eylül 2026 sonunda ilk kez 3 trilyon sterlini aşacağı tahmin ediliyor; bu, 28 Ekim'deki Sonbahar Bütçesi için baskı oluşturuyor.

İngiltere'nin kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı öngörülüyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylüldeki kamu borcuna yönelik verileri açıkladı.

Buna göre, İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı. Söz konusu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1,8 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti.

Bu artışta borç faizi ödemelerine yapılan harcamaların yükselmesi ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan maliyetler etkili oldu.

Ekonomistlerin beklentisi, eylüldeki borçlanmanın 23,85 milyar sterlin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Öncü verilere göre, İngiltere'nin toplam kamu borcunun ise Eylül 2026 sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin ediliyor.

Bu durum, 28 Ekim'de açıklanacak Sonbahar Bütçesi için baskı oluşturuyor.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin mali kurallara uyma hedefini sürdürebilmek için gelecek hafta bankalara vergi artışı getirmesi ve başka bazı önlemler alması bekleniyor.

Kaynak: AA
İngiltereEkonomiFinansEylülKamuSon Dakika

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