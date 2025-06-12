İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
12.06.2025 08:00
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ABD ve İran arasında gerginliğin artması petrolde yükselişi tetikledi. Brent petrol 70 doları test etti. İçeride de benzin fiyatlarına bu gece 1,75 TL zam bekleniyor. Bu tutarda bir fiyat artışı halinde çok sayıda ilde benzinin litre fiyatının 50 TL'yi geçmesi öngörülüyor.

Küresel petrol piyasaları, ABD ile İran arasında artan gerilim nedeniyle sert yükseliş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşma konusunda umutlarını yitirdiğini açıklaması fiyatları yukarı çekti.

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

Jeopolitik riskler nedeniyle brent petrolün varil fiyatı %4,3 artışla 69,77 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) %4,9 artışla 68,15 dolardan kapandı.

TRUMP: SAVAŞSIZ YAPMAK DAHA İYİ OLURDU

Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte İran'la anlaşma ihtimaline dair "Artık birkaç ay öncesine göre çok daha az umutluyum" dedi. Başkan ayrıca, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bunu savaşsız, kimse ölmeden yapmak daha iyi olurdu. Ama artık onların bir anlaşma yapma konusunda istekli olduklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN: TAHRAN, ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEK

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh ise bu açıklamalara doğrudan yanıt vererek, İran'a yönelik bir saldırı hâlinde ABD'nin bölgedeki üslerinin tereddüt edilmeden hedef alınacağını söyledi. Tahran ayrıca, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'nde olası askeri tırmanışlar için açık uyarılarda bulundu.

ABD, PERSONELİ GERİ ÇEKİYOR

ABD, İran'a en yakın konumda bulunan Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Erbil Konsolosluğunda personel azaltımına gitmeye de başladı. Ayrıca, ABD'nin bölgedeki üsleri de yüksek düzeyli alarma geçmiş durumda.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin, iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı belirtiliyor. 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,75 TL zam bekleniyor. Bu tutarda zam gelmesi halinde İç, Doğu ve Güneydoğu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL'yi geçmesi öngörülüyor.

Uluslararası İlişkiler, Güneydoğu Anadolu, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor - Son Dakika

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