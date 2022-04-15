İş Bankası müşterilerine TR Karekod ile ödeme kolaylığı - Son Dakika
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İş Bankası müşterilerine TR Karekod ile ödeme kolaylığı

15.04.2022 12:23
İş Bankası müşterilerine TR Karekod ile ödeme kolaylığı

Türkiye İş Bankası, müşterilerine, İşCep ve Maximum Mobil'den TR Karekod ile ödeme özelliğini sundu.

Türkiye İş Bankası, müşterilerine, İşCep ve Maximum Mobil'den TR Karekod ile ödeme özelliğini sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Merkez Bankası tarafından ödemelerde karekod kullanılması sürecinde uyulması gereken ulusal standartlar belirlendi.

Yönetmelikle ödeme işlemleri daha da kolay hale geliyor.

İş Bankası'nın müşterilerine sunduğu TR Karekod ile ödeme özelliğiyle, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarından kredi kartları ya da bankamatik kartları ve ön ödemeli kartların yanı sıra mevduat hesaplarının kullanılmasıyla da ödeme kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme sırasında müşteriler Maximum Mobil veya İşCep'te "Karekod işlemleri" menüsünü seçerek, açılan kameraya POS cihazında oluşan karekodu okutuyor. Ardından ödeme yapılacak kredi kartı, bankamatik kartı veya MaxiPara kartı seçerek işlemini hızlı, temassız ve güvenli şekilde tamamlıyor.

30 Nisan'a kadar İş Bankası kartları ile İşCep ya da Maximum Mobil'den tek seferde yapılacak her 150 TL ve üzeri TR Karekod ile ödeme işleminde yüzde 5, toplam 100 TL'ye varan MaxiPuan kazanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgiye isbank.com.tr ve maximum.com.tr'den ulaşılabiliyor.

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Merkez Bankası, Türk Lirası, İş Bankası, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası müşterilerine TR Karekod ile ödeme kolaylığı - Son Dakika


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