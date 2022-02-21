Üye Girişi
İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı - Son Dakika

İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı

21.02.2022 15:16
İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı

Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu.

Türkiye İş Bankası, sosyal medya içerik üreticisi ve mobil uygulama geliştiricisi müşterilerine yönelik Dijital İşim Hesabı'nı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mesleğini dijital mecralar üzerinden yapan Banka müşterileri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında Dijital İşim Hesabı üzerinden vergi istisnasından yararlanabiliyor.

Müşterilerin faaliyetlerinden sağladıkları kazançlar tahsil edildiğinde, işlem anında Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen vergi kesintisi otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Vergi tutarları, izleyen ayda İş Bankası tarafından müşterileri adına Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılıyor. Yapılan vergi kesintilerini hesap özetlerinden takip edebilen Banka müşterileri, vergi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirme imkanına sahip olurken, vergi avantajından da yararlanabiliyor.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak aldıkları 193 sayılı kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi ile İş Bankası şubelerinde Dijital İşim Hesabı açabiliyor.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler sunan sosyal içerik üreticileri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelirlere kazanç istisnası sağlandı.

Uygulamanın detayları, geçen ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 318 sayılı Gelir Vergisi Tebliği'nde duyuruldu. Bu kapsama giren mükelleflere istisna dahilindeki gelirlerinin 2022 yılında 880 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 15 oranında gelir vergisi ödeme imkanı sunuldu. Bu avantajdan yararlanabilmek için mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin istisna belgesi almaları, Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve istisnaya konu kazançların tamamının ilgili hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

YORUMLAR
500
İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı Vergi Haftası etkinliklerinde toplumsal mekanlara öncelik Vergi Haftası etkinliklerinde toplumsal mekanlara öncelik Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman? Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi, İş Bankası, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 CHP'li vekilden enflasyon açıklaması gündem olan AK Partili vekile abaküs önerisi: Kargoya vereceğim!
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: İş Bankası'ndan Dijital İşim Hesabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement