İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması - Son Dakika
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İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması

23.02.2022 09:28
İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması

Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

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Türkiye İş Bankası, England, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması - Son Dakika


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