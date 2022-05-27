İş Bankası'ndan ticaret hayatına kolaylık - Son Dakika
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İş Bankası'ndan ticaret hayatına kolaylık

27.05.2022 20:50
İş Bankası'ndan ticaret hayatına kolaylık

Türkiye İş Bankası, gerçek kişi tacir, esnaf ve çiftçilere işinin başından ayrılmadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmeti sunuyor.

Türkiye İş Bankası, gerçek kişi tacir, esnaf ve çiftçilere işinin başından ayrılmadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmeti sunuyor.

Ürün ve hizmetlerini esnaf, gerçek kişi tacir ve çiftçi müşterileri için daha yalın ve kolay hale getirme konusunda geliştirmelerine devam eden Türkiye İş Bankası, müşterilerinin zengin işlem menüsüyle İşCep üzerinden ürün ve hizmetlere kolayca ulaşabilecekleri bir deneyim sunduğunu açıkladı.

Tacirin işine gelen POS

Bankadan yapılan açıklamaya göre, POS sürecini uçtan uca dijitalleştiren İş Bankası müşterilerin İşCep ve Maximum İşyerim uygulamaları üzerinden POS taleplerini birkaç saniyede işleme alıyor ve POS cihazlarını iş adreslerine gönderiyor. Eğer cihaz Yazarkasa POS ise İş Bankası yazılımı yükleniyor. Gerçek kişi tacir niteliğindeki müşteriler, kendi müşterileri nerede olursa olsun, bir link ile ödeme alabilecekleri Linkle Tahsilat uygulamasına veya kartsız ve POS cihazı olmadan kullanabilecek QR POS uygulamasına da yine bu kanallardan başvurabiliyor. 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılan Anında POS başvurularında ise ilk 6 ay geçerli olmak üzere POS kullanım ücreti ödemeksizin POS sahibi olunabiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İş Bankası, Çiftçi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan ticaret hayatına kolaylık - Son Dakika


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