İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı

10.05.2022 08:26
İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı

Türkiye İş Bankası, 2022’nin ilk çeyreğe aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL seviyesine yükseltti. Banka ilk çeyrekte, 8,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti.

Türkiye İş Bankası, 2022'nin ilk çeyreğe aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL seviyesine yükseltti. Banka ilk çeyrekte, 8,4 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

İş Bankası 2022 ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İş Bankası'nın, aktif büyüklüğü, Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseldi. Bankanın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL, gayri nakdi kredi hacmi 209,5 milyar TL'ye yükselirken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766,3 milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankanın toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre yüzde 33,1 oranında artarak 223,1 milyar TL'ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76'lık artışla 85,6 milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 8,4 milyar TL düzeyinde net kar elde eden İş Bankası'nın öz kaynak büyüklüğü 108,4 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, yüzde 23,5 düzeyine ulaştı.

İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı
İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Bankası'nın Aktif Büyüklüğü İlk Çeyrekte 1 Trilyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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