İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok - Son Dakika
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İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok

23.02.2022 09:57
İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok

Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.

Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye İş Bankası, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok - Son Dakika


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