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İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun - Son Dakika

İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun

31.01.2022 23:57
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun

İş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşıladı.

İş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşıladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, "Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası açıklamış olduğu Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kullandırılacak 3 yeni destek paketi iş dünyamıza hayırlı olsun. KGF destekleri ile yatırım ve ihracatımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun - Son Dakika Ekonomi


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