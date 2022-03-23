İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (1)

23.03.2022 10:08
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi. 2020'de işsizlik oranı yüzde 13,1, işsiz sayısı ise 4 milyon 40 bin kişi olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.

(Sürecek)

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Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için ideal ülke Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için ideal ülke BAKAN YARDIMCISI KACIR: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ DİKKAT VE GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR BAKAN YARDIMCISI KACIR: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ DİKKAT VE GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İşsizlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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