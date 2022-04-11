İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika

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İş gücü istatistikleri (1)

11.04.2022 10:25
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubat ayında bir önceki aya kıyasla 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 20,7 oldu.

Öte yandan TÜİK, geçmiş yıl ve aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.

TÜİK verilerine göre, 2018-2022 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20182019202020212022
Ocak9,813,613,112,611,2
Şubat1013,812,613,210,7
Mart1013,91313,2

Nisan10,213,813,613,9

Mayıs10,613,713,513,4

Haziran10,713,713,310,6

Temmuz10,813,914,111,2

Ağustos11,21412,711,5

Eylül11,51412,611,3

Ekim11,613,513,111,1

Kasım12,213,2

1311,1

Aralık12,713,412,811,1

(Sürecek)

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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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