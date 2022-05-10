İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika

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İş gücü istatistikleri (1)

10.05.2022 10:23
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mart ayında bir önceki aya kıyasla 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu.

Öte yandan TÜİK, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20212022
Ocak12,811,5
Şubat13,411,1
Mart13,111,5
Nisan13,6

Mayıs13,1

Haziran10,4

Temmuz11,2

Ağustos11,5

Eylül11,3

Ekim11,2

Kasım11,3

Aralık11,4

Yıllık12

(Sürecek)

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Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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