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İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

10.11.2021 10:37
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,6 puanlık artışla yüzde 45,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 45,8'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 51,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 21,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,2 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 11,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,2 puan artarak yüzde 47,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 499 bin kişi artarak 30 milyon 144 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 53 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 352 bin kişi artarak 33 milyon 898 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2 puan azalışla yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,6 oldu.

Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.918

31.631

32.287

İş gücü (bin kişi)

33.048

22.413

10.635

İstihdam (bin kişi)

29.254

20.167

9.086

Tarım (bin kişi)

4.974

2.882

2.091

Sanayi (bin kişi)

6.401

4.864

1.537

İnşaat (bin kişi)

1.823

1.725

98

Hizmet (bin kişi)

16.057

10.696

5.361

İşsiz (bin kişi)

3.794

2.246

1.548

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.870

9.218

21.652

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

51,7

70,9

32,9

İstihdam oranı (yüzde)

45,8

63,8

28,1

İşsizlik oranı (yüzde)

11,5

10

14,6

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,3

11,3

17,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

21,5

18,6

26,9

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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