İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ekimde aylık bazda 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 46,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 46,2'ye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekimde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde yıllık bazda 2,1 puan azalarak yüzde 10,7 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 384 bin kişi azalarak 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 3,6 puan artarak yüzde 47,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artarak 30 milyon 217 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı ekimde geçen yılın aynı ayına göre 3 puan artarak yüzde 52,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artarak 33 milyon 840 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan azalışla yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ekimde geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 64.002 31.669 32.333 İş gücü (bin kişi) 33.297 22.446 10.852 İstihdam (bin kişi) 29.581 20.230 9.350 Tarım (bin kişi) 5.021 2.884 2.136 Sanayi (bin kişi) 6.361 4.777 1.583 İnşaat (bin kişi) 1.809 1.713 96 Hizmet (bin kişi) 16.391 10.856 5.535 İşsiz (bin kişi) 3.717 2.215 1.502 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.704 9.224 21.481 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52 70,9 33,6 İstihdam oranı (yüzde) 46,2 63,9 28,9 İşsizlik oranı (yüzde) 11,2 9,9 13,8 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,9 11 17,1 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 20,1 16,6 26,9 (Bitti) (Bitti)

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