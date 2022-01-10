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İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (2)

10.01.2022 10:31
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, kasımda aylık bazda 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, kasımda aylık bazda 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 46,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla 288 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 46,6'ya ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,5 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı kasımda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde yıllık bazda 2 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 4 puan artarak yüzde 46,4 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

64.089

31.70932.380
İş gücü (bin kişi)

33.63222.59711.035
İstihdam (bin kişi)

29.85520.4189.437
Tarım (bin kişi)

5.119

2.9122.207
Sanayi (bin kişi)

6.4364.8501.586
İnşaat (bin kişi)

1.8171.72690
Hizmet (bin kişi)

16.48410.9295.554
İşsiz (bin kişi)

3.777

2.1791.597
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.457

9.11221.345
İş gücüne katılma oranı (yüzde)

52,571,334,1
İstihdam oranı (yüzde)

46,664,429,1
İşsizlik oranı (yüzde)

11,2

9,614,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,110,918
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

22,317,630,7
(Bitti)

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İstihdam, İşsizlik, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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