İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (2)

10.03.2022 10:51
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişiye geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bine düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ocakta Aralık 2021'e göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)64.25631.78732.468
İş gücü (bin kişi)33.76922.60611.163
İstihdam (bin kişi)29.91020.2699.641
İşsiz (bin kişi)3.8592.3371.522
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.4879.18121.306
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,671,134,4
İstihdam oranı (yüzde)46,563,829,7
İşsizlik oranı (yüzde)11,410,313,6
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)21,618,427,6
(Bitti)

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Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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