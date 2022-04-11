İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (2)

11.04.2022 10:41
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi oldu. İstihdam oranı da yüzde 46,6'da sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 64, kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bine düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta aylık bazda 0,3 saat artışla 45,6 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)64.33431.82832.506
İş gücü (bin kişi)33.58522.46411.122
İstihdam (bin kişi)30.00620.3789.629
İşsiz (bin kişi)3.5792.0861.493
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.7499.36421.385
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,270,634,2
İstihdam oranı (yüzde)46,66429,6
İşsizlik oranı (yüzde)10,79,313,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)20,717,726,5
(Bitti)

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Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika


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