İş gücü istatistikleri açıklandı - Son Dakika

TÜRKİYE'de 2022'nin ilk çeyreğinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 oldu. Bu dönemdekİ işsiz sayısı ise 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,6 İstihdam edilenlerin sayısı, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi; istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.İş gücü 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,115-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken; sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45,2 SAATİstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.